Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit schwacher Tendenz eröffnet und setzt die am Vortag eingeleitete Abwärtsbewegung fort. Schwache Vorgaben aus den USA und insbesondere aus Asien haben den Weg für die europäischen Aktien vorgezeichnet. Die Anleger würden mit Blick auf die hohen Bewertungen wohl "kalte Füsse" bekommen und so sei ein Jahresendrally derzeit nicht in Sicht, ist aus dem Handel zu vernehmen. Hierzulande zieht derweil der Nahrungsmittelkonzern Nestlé mit einer Milliardenübernahme im Bereich Consumer Health die Aufmerksamkeit auf sich; die Grossbanken wegen der geplanten Steuerreform in den USA.

Der Leitindex SMI hat nach einem guten Wochenauftakt, als bei 9'384 Punkten ein neues Jahreshöchst gesetzt wurde, deutlich an Schwung verloren und rutscht in Richtung der Marke von 9'200 Stellen. Die hohen Bewertungen an den Börsen weltweit würden den Anlegern zunehmend Sorgen bereiten, so ein Marktbeobachter. Dies habe sich bereits anhand des Ausverkaufs bei Technologiewerten in den vergangenen Tagen gezeigt. Zusätzlich befeuert wird die aktuelle Verunsicherung von stark sinkenden Preisen der Industriemetalle. Vor allem der Kupferpreis, das Metall gilt als Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft, ist im US-Handel eingebrochen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.30 Uhr 0,48% auf 9'244,59 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,63% auf 1'482,25 ...

