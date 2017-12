Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts015/06.12.2017/10:00) - Dr. Michael Prohaska, langjähriger Technologieberater und ehemals Experte für Systemanalyse am Institut für Höhere Studien, bereichert den digitalen Markt mit seinem neu gegründeten Unternehmen mit Sitz in Wien. Die Positionierung des Unternehmens mit dem klangvollen Namen the tean®, welches sich auf die Themen Digitalisierung, Analytics und Big Data spezialisiert, ist dabei von Anfang an klar umrissen: "Wir sehen uns für unsere Kunden als ganzheitlicher One-Stop-Analytics Ansprechpartner, das heißt. unser Expertenteam ist so aufgestellt, dass wir Unternehmen in allen Phasen ihrer Big Data Mission, also von der reinen Ideenfindung über die Pilotierung bis hin zur Umsetzung, mit maximaler Kompetenz begleiten können", so Dr. Michael Prohaska. Hierzu haben sich bereits wenige Wochen nach Gründung eine sorgfältig selektierte internationale Expertengruppe an der ebenso sorgfältig gewählten Firmenadresse Graben 30 im Herzen von Wien zusammengefunden, um die erforderlichen Maßnahmen für dieses gesamtheitliche Leistungsspektrum zu entwickeln. Vorerst gilt als Einsatzgebiet die DACH-Region. Eine darüber hinausgehende Internationalisierung steht für das Team derzeit nicht im Vordergrund. "Entscheidend ist", so Stefan Bauer, Data Scientist und Teil des Kernteams, "zu garantieren, dass die Diversität der Anwendungsfälle mit modernsten Methoden und Technologien abgedeckt werden kann, damit für die Kunden ein größtmöglicher Business Value erreicht wird." Inzwischen werden bereits Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Logistik und Handel begleitet sowie eine Büroerweiterung in Deutschland angedacht. Pressekontakt: Aisha Ghandour Public Relation Tel.: +43 (0)1 35 36 006 E-Mail: aisha.ghandour@the-tean.com Web: http://www.the-tean.com (Ende) Aussender: the tean GmbH & Co KG Ansprechpartner: Aisha Ghandour Tel.: +43 1 35 36 006 E-Mail: office@the-tean.com Website: www.the-tean.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171206015

