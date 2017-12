Frankfurt - Norwegens Wirtschaftsstruktur ist durch die Ölindustrie charakterisiert, so die Analysten der Helaba. Entsprechend habe in den letzten Jahren der niedrige Ölpreis das BIP-Wachstum gebremst. Ein wieder steigender Ölpreis verhelfe dem größten Ölexporteur Westeuropas inzwischen aber, an Fahrt zu gewinnen.

