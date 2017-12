Der Photovoltaik-Anlagenbauer hat einen neuen Prozess für diamantdrahtgesägte Wafer in sein Equipment integriert. Das Marktpotenzial für die Produktionsanlagen schätzt Singulus auf mehr als 70 Gigawatt bereits im kommenden Jahr. Die Singulus Technologie AG hat einen neuen Texturierungsprozess für die Bearbeitung von multikristallinen Wafern entwickelt. Es sei nun produktionsreif und in die Linex-Inlineanlage integriert worden, teilte der Photovoltaik-Anlagenbauer aus Kahl am Main am Mittwoch mit. Singulus reagiere auf die Entwicklung, dass multikristalline Wafer zunehmend mit Diamantdraht gesägt ...

