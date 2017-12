FRANKFURT (Dow Jones)--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen Zulassungserfolg in den USA verbucht. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die zuständige Behörde FDA das Diabetesmedikament Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutide zugelassen. An der Börse kommt die Nachricht gut an: Die Novo-Nordisk-Aktie steigt im frühen Handel um 3,6 Prozent.

Novo Nordisk will Ozempic für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes im ersten Quartal 2018 auf den Markt bringen. Nach Aussagen aus dem Handel soll das Medikament bereits 2019 für einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar sorgen.

Semaglutide wird derzeit von der Europäischen Arzneimittel-Agentur und von den Zulassungsbehörden in Japan geprüft.

