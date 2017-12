FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will laut einem Medienbericht rund 1000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Im Geschäftsbereich der 2015 übernommenen Energiesparte des französischen Konkurrenten Alstom werde man insgesamt 4500 Jobs in Europa streichen, berichtetet die Wirtschaftszeitung "Les Echos" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. Davon entfielen auf Deutschland 1000 bis 1050 Stellen, auf die Schweiz bis zu 1300 und auf Großbritannien bis zu 670.

Ein Sprecher von GE wollte diese Zahlen am Mittwoch nicht bestätigen, kündigte aber eine Mitteilung am Donnerstag an. Die IG Metall äußerte sich in Frankfurt zunächst nicht.

GE beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben an mehr als 50 Standorten rund 10 000 Mitarbeiter. Der Mischkonzern hatte Anfang 2016 bereits die Streichung Tausender Stellen in Europa angekündigt, in Deutschland war vor allem Mannheim betroffen.

Der amerikanische Industrie-Riese ist auch wegen hausgemachter Probleme unter Druck und versucht, mit einem Konzernumbau die Wende zu schaffen. So machte sich GE mit dem Kauf der Energiesparte von Alstom noch abhängiger vom schwankenden Öl- und Gasgeschäft.

Kurz danach brachen an den Weltmärkten die Rohstoffpreise ein. Jüngst kündigte GE daher an, die Dividende zu kürzen und sich auf die Bereiche Luftfahrt, Energie sowie Medizintechnik zu konzentrieren. Ratingagenturen hatten ihre Einschätzung für GE gesenkt./als/DP/stk

