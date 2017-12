ADP Zahlen und EUR/USD Rally: Die US Arbeitsmarktzahlen lassen kaum einen Markt unberührt und natürlich sollte insbesondere EUR/USD in den Sog der heutigen ADP Zahlen rücken. Ob das mit großen Kursschwankungen verbunden sein wird, ist meiner Meinung nach eine rein subjektive Einschätzung. Im Minutenchart sieht schließlich alles nach der Bewegung des Jahres aus. In längerfristigen Timeframes, wie bspw. ...

