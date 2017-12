FRANKFURT (Dow Jones)--BASF investiert 5 Millionen Euro in das niederländisches Start-up für Logistik-IT Ahrma. Die beiden Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam den wachsenden Markt für intelligente Logistiklösungen zu erschließen, wie die BASF SE mitteilte. Damit stärke der DAX-Konzern seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Ahrma biete bereits eine komplette, mietbare Lieferkettenlösung an, die aus einer Mehrwegpalette besteht, die mit einem Polyurethan-Sprühsystem von BASF beschichtet ist und einen aktiven drahtlosen Transponder besitzt. Bei ersten erfolgreichen Piloteinsätzen dieser "intelligenten Palette" hätten Anwender eine vollständige Übersicht über Standort und Bewegung der versandten Güter sowie über Temperaturschwankungen, Beladungszustand und eventuelle Stöße oder Stürze erhalten, hieß es. Diese Daten ermöglichten den Kunden dann Prozessverbesserungen, Abfallreduzierungen und Kosteneinsparungen. Die Entwicklung von Ahrma möchten die Unternehmen nun gemeinsam fortführen.

"Es besteht großes Interesse an der intelligenten Nutzung von Logistikdaten, da Unternehmen in allen Branchen transparente, zuverlässige Informationen in Echtzeit benötigen, um ihre Lieferketten zu optimieren", erläutert Raimar Jahn, Leiter des Unternehmensbereichs Performance Materials der BASF, in der Mitteilung. "Wir sind der Meinung, dass das Potenzial für ein solches Angebot weit über die chemische Industrie hinausgeht."

Der Anteil der digitalen Wirtschaft an der globalen Wirtschaft werde im Jahr 2025 laut Prognosen 25 Prozent ausmachen, wobei der Umsatz im nächsten Jahrzehnt bei geschätzten 100 Billionen US-Dollar liegen werde.

