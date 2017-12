FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum bewegt. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1816 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1847 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Auch ein überraschender Anstieg der Auftragseingänge in der deutschen Industrie konnte die Kurse am Devisenmarkt nicht nennenswert bewegen.

Im weiteren Handelsverlauf könnte es etwas mehr Kursbewegung am Devisenmarkt geben. Die kanadische Notenbank wird am Nachmittag ihre Zinsentscheidung treffen. Außerdem hat die EU-Kommission gegen Mittag ihre lang erwarteten Vorschläge zur Weiterentwicklung der Währungsunion angekündigt. Brüssel will den Euroraum sowie die gesamte EU langfristig widerstandsfähiger gegen künftige Finanzkrisen machen.

Etwas mehr Bewegung gab es dagegen beim australischen Dollar, der nach einem kräftigen Auf und Ab am Vortag zuletzt wieder nachgab. Australiens Wirtschaft ist im dritten Quartal erneut gewachsen und konnte damit eine Rekordserie fortsetzen. Seit mittlerweile 105 Quartalen hat es in Australien keine Rezession mehr gegeben. Allerdings war die Wachstumsdynamik in den Monaten Juli bis September etwas schwächer als erwartet./jkr/tos/das

