Frankfurt - Zum Ende des Jahres bleiben die Wachstumsaussichten dies- und jenseits des Atlantiks positiv, so die Analysten der Helaba.Die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors hätten ihre zum Teil sehr hohen Niveaus im Expansionsbereich per saldo verteidigt oder ausgebaut. Spekulationen auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA seien mit den Stimmungsindikatoren zwar nicht forciert worden, an einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 1,25 bis 1,50% in der kommenden Woche sei aber nicht zu zweifeln. Die Europäische Zentralbank stehe wegen der moderaten Entwicklung der Verbraucherpreise hingegen nicht unter Druck, die Wende in der Geldpolitik zu beschleunigen.

