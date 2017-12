Paris - Obwohl eine weitere US-Leitzinserhöhung im Dezember auf 1,25 bis 1,5 Prozent am Markt nahezu vollständig eingepreist wird, will kein Druck auf US-Staatsanleihen aufkommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Dies liege daran, dass die Markterwartungen im Vergleich zu den Projektionen der US-Notenbank-Mitglieder zu pessimistisch seien. Während die FED-Guidance drei Zinserhöhungen für 2018 vorsehe, werde ein Zinsschritt auf 1,5 bis 1,75 Prozent an den Terminmärkten erst ab Juni 2018 für wahrscheinlich erachtet. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts auf 1,75 bis 2,0 Prozent betrage für November 2018 aktuell gerade einmal 45 Prozent.

