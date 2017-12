Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer-Aktie ist am Morgen mit einem Abschlag von 1,6 Prozent in den Handel gestartet, nachdem eine Jury an einem US-Gericht in Philadelphia den Leverkusener Konzern und seinen Partner Johnson & Johnson wegen des Blockbuster-Medikamentes Xarelto zu einer millionenschweren Strafe verurteilt haben.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg müssen beide Konzerne zusammen 27,8 Millionen Dollar zahlen. Die Jury machte sie für schwere innere Blutungen bei einer 75-jährigen Frau verantwortlich, die den Blutverdünner mehr als ein Jahr lang genommen hatte. Bayer will das Urteil anfechten. Ein Sprecher erklärte: "Bayer ist vom positiven Nutzen-Risiko-Profil von Xarelto überzeugt". Sicherheit und Wirksamkeit seien im Praxisalltag mit weltweit etwa 31 Millionen behandelten Patienten bestätigt worden.

Es ist die erste von mehr als 18.000 anhängigen Klagen in den USA, den die beiden Konzerne bisher verloren haben. In drei sogenannten Bellwether-Verfahren hatten die Jurys in diesem Jahr ähnlich gelagerte Klagen als unbegründet abgewiesen. Im Kern geht es bei allen Prozessen um die Frage, ob die mit dem Blutverdünner verbundenen Risiken ausreichend dargestellt wurden. Ein Bayer-Sprecher bezeichnete die Produktinformationen noch einmal als "ausführlich und angemessen".

Xarelto ist für Bayer das mit Abstand umsatzstärkste Medikament. 2016 verbuchten die Leverkusener weltweite Einnahmen von 2,9 Milliarden Euro, wobei die Verkäufe in den USA komplett beim Partner Johnson & Johnson landen. Ein im August veröffentlichtes Studienergebnis deutet darauf hin, dass Xarelto sich als neue Behandlungsoption für die Volkskrankheit Atherosklerose empfiehlt. Dann könnte der bisher angepeilte Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro jährlich bei Bayer noch höher ausfallen.

