Das beste Neunmonatsergebnis seit sechs Jahren konnte Klöckner & Co vor einigen Wochen verkünden. Konkret: In den ersten neun Monaten 2017 ist der Umsatz von Klöckner & Co im Wesentlichen aufgrund eines deutlich verbesserten Preisniveaus um 10,9 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro angestiegen. Das operative Ergebnis wurde überproportional um 17,5 Prozent auf 187 Mio. Euro verbessert. Neben einer positiven Preis- und Nachfrageentwicklung haben laut Unternehmen auch Effekte aus Optimierungsmaßnahmen zu dem Anstieg beigetragen. Interessant auch: 16 Prozent des derzeitigen Umsatzes erzielt Klöckner & Co digital, bis 2022 soll der Anteil des digitalen Umsatzes auf 60 Prozent klettern.

"Mit ‚Klöckner & Co 2022' werden wir unsere Profitabilität in den nächsten fünf Jahren konsequent weiter steigern. Dabei spielt die Digitalisierung, die uns als Vorreiter in unserer Industrie bereits heute erhebliche Wettbewerbsvorteile ...

