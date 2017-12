Nach dem Rekordverlust aus dem letzten Jahr schließt die Nord LB eine Kapitalspritze ihrer Eigner nicht aus. Die Kapitalquote sei zufriedenstellend, reiche auf Dauer aber nicht aus. Aktuell sei dies aber kein Thema.

Die NordLB hält mittelfristig eine Kapitalspritze ihrer Eigner für möglich. "Ich kann es nicht ausschließen", sagte NordLB-Chef Thomas Bürkle am Dienstagabend in Hannover. "Wir haben akut kein Kapitalthema", betonte der Manager zwar. Die Kapitalquote von rund zwölf Prozent sei derzeit gut und bringe die Bank in sicheres Terrain. ...

