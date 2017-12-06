sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 06.12.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 573 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

46,70 Euro		+46,70
0,00 %
WKN: A2H7YZ ISIN: JE00BD85SC56 Ticker-Symbol: DTS 
Aktie:
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
DELPHI TECHNOLOGIES PLC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DELPHI TECHNOLOGIES PLC 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
DELPHI TECHNOLOGIES PLC
DELPHI TECHNOLOGIES PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DELPHI TECHNOLOGIES PLC46,700,00 %