Zürich - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat die Wachstumsprognose für nächstes Jahr von 2 auf 2,2% erhöht. Mit der Erholung in Europa werde die exportorientierte Industrie zum Zugpferd. Sorgen bereitet einzig der Bau.

Die Schweizer Industrie soll 2018 definitiv aus dem Tal finden. In der Maschinenindustrie, in der die Trendwende bereits im ersten Quartal 2017 einsetzte, verstärkt sich der Aufschwung nächstes Jahr deutlich, wie Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch am Mittwoch vor den Medien sagte.

Die erwartete weitere Erholung des Euro werde auch die Tourismusbranche beflügeln. Die chemisch-pharmazeutische ...

