Der Sterling intensiviert seine Abwärtsbewegung in dieser Woche, so dass der GBP/USD die 1,3400 Unterstützung testet. GBP/USD Fokus auf ADP Das Cable baut seine Abwärtsbewegung vom Hoch der letzten Woche aus dem Bereich der 1,3550 aus und so kommt es nun zum Test der kritischen Unterstützung von 1,3400, während das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback ...

