Das Konzept kommt gut an: Der "IIV Mikrofinanzfonds" hat gut sechs Jahre nach Auflegung die 500 Millionen-Euro-Marke überschritten. Der Fonds fördert Kleinstunternehmen in den Entwicklungsländern.Der IIV Mikrofinanzfonds (Tranche für Privatanleger ISIN: DE000A1H44T1, Tranche für institutionelle Investoren: DE000A1H44S3) griff im Oktober 2011 als erster Investmentfonds in Deutschland die Idee der Mikrofinanzierungen in Schwellen- und Entwicklungsländern auf. Hierzu wird in unverbriefte Darlehen an aktuell 70 Mikrofinanzinstitute investiert, welche wiederum kleine Kredite zur Förderung von Selbstständigkeit und Unternehmertum vergeben. "Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit unseren Anlegern, Menschen einen Zugang zu Krediten bieten und damit zu einem dauerhaften Weg aus der Armut verhelfen können", erklärt Edda Schröder, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Frankfurter Invest in Visions GmbH, welche den Mikrofinanzfonds lanciert hat.

