Zielgruppenspezifische Vorträge, Konferenzen, Foren, Guided Tours, Sonderschauen und Networking- Events schaffen zusätzliche Impulse und einen Mehrwert für Aussteller und Besucher. Das Top-Thema der Anuga FoodTec 2018 ist Ressourceneffizienz. Die fachliche Ausgestaltung des Kongressprogramms übernimmt wie gewohnt die DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft.

Produktionsprozesse optimieren, den Energie- und Wasserverbrauch reduzieren, den Verlust von Lebensmitteln so gering wie möglich halten: Das, und noch viel mehr, beleuchtet die halbtägige Eröffnungskonferenz der Anuga FoodTec, die sich komplett dem Thema Ressourceneffizienz widmet. Referenten sind die international anerkannte Experten Prof. Dr. Michael Braungart (Scientific Manager of Hamburger Umweltinstitut (HUI), Hamburg,), Prof. Dr. ir. Ruud Huirne (Directeur Food & Agri Nederland, Rabobank), Prof. Pierre Pienaar (President of the World Packaging Organisation) und Prof. Dr.-Ing. Alexander ...

