FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie erwartet nach einem starken Jahr 2017 auch 2018 kräftige Zuwächse. Der Umsatz werde dank der robusten Weltwirtschaft um 3 Prozent wachsen und könnte dann erstmals die Schwelle von 200 Milliarden Euro knacken, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mit. "Wir sind zuversichtlich, dass sich der Aufschwung im kommenden Jahr fortsetzt", erklärte VCI-Chef Kurt Bock. Während die Industrienachfrage in Deutschland weiter hoch sei, erhole sich die Wirtschaft in Europa zusehends.

Für 2018 erwartet der Verband ferner, dass die Produktion um 2 Prozent zulegt, die Erzeugerpreise sollen um 1 Prozent steigen. Damit lägen die Zuwächse unter jenen im laufenden Jahr, als sich die deutsche Schlüsselbranche kräftig von den schwachen Vorjahren erholte und mit dem Anstieg der Ölpreise deutlich zulegte. Dies habe die Zahl der Beschäftigten auf zuletzt über 451 000 hierzulande getrieben - der höchste Stand seit 13 Jahren, wie der VCI erklärte.

Im laufenden Jahr werde der Umsatz um 5,5 Prozent wachsen und die Produktion um 2,5 Prozent - beides mehr als zuletzt vorhergesagt. Die Erzeugerpreise sollen zudem um 3 Prozent wachsen. Im neuen Jahr sei dann eine Normalisierung des Wachstums zu erwarten, so der Verband. Die Chemie ist Deutschlands drittgrößter Industriezweig und als Lieferant für die Auto-, Bau- und Konsumgüterindustrie auch ein wichtiger Signalgeber für die Konjunktur./als/mne/das

ISIN DE000BAY0017 DE000BASF111 DE0005470405 DE000EVNK013 DE0006062144

AXC0094 2017-12-06/11:05