München (ots) - Mit den SAP Quality Awards werden Unternehmen für besonders erfolgreiche SAP-Implementierungen ausgezeichnet. SAP kürte rpc - The Retail Perfromance Company in der Kategorie Fast Delivery mit dem Bronze Award.



Ausschlaggebend für die Verleihung eines SAP Quality Awards in Gold, Silber oder Bronze ist, dass die durchgeführten SAP-Implementierungen ihren Unternehmen echten Nutzen bringen und innerhalb des Projektplans termingerecht, sowie innerhalb des vorgesehenen Budgets, realisiert wurden. Der Erfolg eines ausgezeichneten Projekts ist das Ergebnis sorgfältiger Planung und Umsetzung.



rpc migrierte auf die Cloud ERP Lösung SAP Business ByDesign for Professional Service Provider für ihre Niederlassungen in sieben europäischen Ländern und im Projekt mit dem SAP Partner B4B Solutions GmbH. Die SAP-Jury war besonders von der Projektkommunikation in klar differenzierten Entscheidungsstrukturen beeindruckt, welche durch entsprechende Medien unterstützt und komfortabel gehalten wurde. Darüber hinaus auch von der Wahl des passenden Projektpartners, der Bildung eines dynamischen Teams und dem raschen Aufbau von Know-How.



Projektleiterin Stephani Kämpf betont: "Die hohe Bereitschaft des Managements und die Zusammensetzung des Teams aus Kollegen mit Führungsverantwortung waren wichtige Erfolgsfaktoren für die schnelle und reibungslose Einführung des Systems. Kurze Entscheidungswege und die Offenheit für Best-Practice-Prozesse bei rpc haben es möglich gemacht, die ambitionierten Ziele zu erreichen."



Insgesamt wurden in Deutschland über 100 Kundenprojekte von einer SAP-Jury geprüft, bestehend aus Quality Management und Beratung. Die Juroren bewerteten hierbei unter anderem die Vorteile, die diese Projekte nachweislich ihren Unternehmen bringen, an Hand von unterschiedlichen Qualitätsprinzipien - beispielsweise, ob der betriebliche Nutzen bei dem Projekt im Vordergrund stand und ob Change Management bei der Umgestaltung des Unternehmens zum Tragen kam.



"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Als stark wachsendes Unternehmen war das ERP-Projekt für rpc ein wichtiger Schritt hin in die noch flexiblere und transparentere Steuerung des Unternehmens", sagt Jan Schemuth, rpc Managing Director. "Bei SAP haben wir die für uns am besten passende Lösung gefunden, die uns noch schneller und kundenorientierter agieren lässt."



The Retail Performance Company (rpc)



rpc ist ein führender Anbieter von End-to-End-Services im Retail. Dadurch ist rpc in der Lage, branchenweit seine Kunden auf dem Weg der kundenzentrierten Transformation von der Strategie bis zur Implementierung und Steuerung zu begleiten, um ihre Leistungsfähigkeit in Vertrieb und Handel zu steigern. The Retail Performance Company ist ein von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und in neun Ländern vertreten. Mehr unter http://www.rpc-partners.com.



OTS: The Retail Performance Company GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126728 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126728.rss2



Pressekontakt: rpc - The Retail Performance Company Katharina Weindl Marketing Manager Tel.: +49 (0)160 973 244 09, E-Mail: katharina.weindl@rpc-partners.com