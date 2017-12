München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



BRAVO holt das Kultposter zurück - entstaubt und zeitgemäß. In der aktuellen Ausgabe präsentiert das Jugendmagazin die beliebten Twins Lisa & Lena als mehrteiliges Poster in Lebensgröße zum Sammeln und Zusammenkleben. Die ersten drei Teile gibt's in Ausgabe 26, drei weitere Teile folgen ab Heft 1/2018 am 20. Dezember.



"Der Starschnitt ist ein Stück deutscher Mediengeschichte, Millionen Teenager hatten das Riesenposter im Zimmer hängen. Ich war großer 'Beverly Hills, 90210'-Fan und habe Jason Priestley alias Brandon über sieben Heftfolgen gesammelt", so BRAVO-Redaktionsleiterin Yvonne Huckenholz. "Ein Starschnitt mit 16 oder gar 53 Einzelteilen (Village People, 1979) ist heute nicht mehr denkbar. Wir haben das Kultposter entstaubt und in ein zeitgemäßes Format übertragen. Der moderne Starschnitt umfasst sechs Teile, die zusammengeklebt 163 cm auf 83 cm messen werden. Die ersten drei gibt's in der aktuellen Ausgabe - die restlichen drei werden in den Folgeheften erscheinen. So bleibt der Spaß am Sammeln erhalten, aber wir überfordern die jungen Fans nicht."



Für die Social Media-Stars Lisa & Lena ist der Starschnitt zudem der grandiose "Trostpreis" für das verlorene Cover-Battle gegen die Norweger Marcus & Martinus Auf Instagram hatte die BRAVO-Community mit über 20.000 Votes über ihr Wunschtitelbild der Ausgabe 25/2017 abgestimmt.



Über den BRAVO-Starschnitt



Den ersten Starschnitt veröffentlichte BRAVO im Jahr 1959 mit Brigitte Bardot. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehr als 120 Musik-, Film- und Fernsehidole in voller Lebensgröße abgebildet, darunter Elvis Presley, Britney Spears und Boris Becker. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland legte BRAVO den breitesten Starschnitt aller Zeiten auf: Die insgesamt 13 Einzelposter der deutschen Nationalmannschaft maßen aneinandergereiht stolze 3,56 Meter. Der letzten Starschnitte waren Tokio Hotel in 2006 und die Schauspieler Selena Gomez und Vanessa Hudgens aus dem Kinofilm "Spring Breakers" in 2013.



Hinweis für Redaktionen



Das aktuelle Titelcover der BRAVO und der neue BRAVO-Starschnitt mit Musical.ly-Stars Lisa & Lena können als Bilddatei unter katrin.hienzsch@bauermedia.com angefordert werden. Die Veröffentlichung ist nur bei Nennung der Quelle "BRAVO" frei.



Über BRAVO, Europas größte Jugend-Multichannel-Marke



Seit sechs Jahrzehnten ist BRAVO Sprachrohr der Jugend und bietet Orientierung beim Erwachsenwerden. BRAVO hat sich mit jeder Lesergeneration neu erfunden und mit der Foto-Love-Story, den Starschnitten und dem Leserpreis Otto Mediengeschichte geschrieben. Vor dem Hintergrund des digitalen Medienwandels hat BRAVO sich zu einer Jugend-Multichannel-Marke mit 360° Medienangebot weiterentwickelt. Die Zeitschrift bietet heute neben Star-Berichterstattung vor allem lebensnahe und orientierungsgebende Beitragsformen und Rubriken. Die Website kombiniert klassische Inhalte eines Onlinemagazins mit der Dynamik eines sozialen Netzwerks. Die Social Media-Präsenz der Marke wurde enorm ausgebaut und die Zeitschrift sowie das Onlinemagazin konsequent mit der BRAVO-Community vernetzt. BRAVO hat die mit Abstand meisten Follower in den Kanälen wie Instagram, Snapchat, Musical.ly, Twitter und WhatsApp und ist die stärkste deutsche Printmedien-Marke in den sozialen Medien.



OTS: Bauer Media Group, BRAVO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13440.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Katrin Hienzsch T +49 40 30 19 10 28 katrin.hienzsch@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup