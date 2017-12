Stuttgart (ots) - "You are totally on the woodway": Wer sich demnächst mit seinen spontan eingestreuten Redewendungen bei Muttersprachlern oder englischsprechenden Ausländern nicht mehr auf dem Holzweg, sondern "on the right track" befinden möchte, der findet jetzt Hilfe bei PONS.



"Redewendungen Englisch" aus der Reihe "Auf einen Blick" präsentiert übersichtlich und kompakt die geläufigsten geflügelten Sätze aus dem Englischen. Auch wenn die Sprache damit bildhafter und der eigene Ausdruck gewandter wird: Mit falschen, 1-zu-1 übersetzten Redewendungen macht man sich - im besten Fall - ziemlich zum Obst. Im schlimmsten Fall beleidigt man versehentlich sein Gegenüber. Wer beides tunlichst vermeiden und sprachlich mit jedem waschechten Engländer mithalten möchte, sollte sich also schnellstens das nötige Wissen aneignen. Besonders schnell und unkompliziert geht das mit der PONS-Neuerscheinung "Auf einen Blick Redewendungen Englisch".



Auf einer laminierten Klappkarte finden sich die 150 gebräuchlichsten englischen Redewendungen mit ihren Übersetzungen und Beispielen zu deren Einsatz. Zusätzlich gibt's Tipps zu Herkunft, Gebrauch und den Besonderheiten. Die Klappkarte ist seitlich gelocht und kann zusammen mit den anderen Lernmaterialien so einfach im Ordner abgeheftet werden - ist man unterwegs, kann man den Inhalt auch schnell herunterladen und ausdrucken. Für 5 Euro ab sofort im Buchhandel oder direkt bei PONS unter www.pons.de erhältlich.



Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen per Mail an: jakob.schoen@prosperopr.de



P.S.: Wer sein Geschäftsenglisch mal wieder auf Vordermann bringen möchte, dem sei "Auf einen Blick PONS Business English" empfohlen, ebenfalls erhältlich als praktische Klappkarte für den Schreibtisch.



OTS: PONS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41574 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41574.rss2



Pressekontakt: PONS Verlag Anne Pelzer Tel.: 9711/89462-224 Mail: a.pelzer@pons.de