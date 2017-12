Baierbrunn (ots) -



Den Blutdruck selbst ermitteln - so machen Sie es richtig: Zunächst nehmen Sie eine Testmessung an beiden Armen vor. Sind die beiden Werte gleich, messen Sie künftig am weniger kräftigen Arm, bei Rechtshändern also links, wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" empfiehlt. Unterscheiden sich die Werte jedoch um bis zu 10 mmHg, sollte der Blutdruck künftig an dem Arm mit dem höheren Wert ermittelt werden. Ist der Unterschied größer als 20 mmGh gilt es, die Ursache vom Arzt abklären zu lassen.



Eine Stunde vor der Messung sollten Sie keinen Kaffee oder Alkohol trinken und nicht rauchen - das könnte die Werte sonst verfälschen. Schmuck und Uhr sollten vom Arm abgenommen werden, langärmlige Kleidung nicht hochgekrempelt, sondern lieber ausgezogen werden. Vor dem Start der Messung setzen Sie sich möglichst bequem an einen Tisch und entspannen für drei bis fünf Minuten. Während der Messung bitte den Arm nicht bewegen und nicht sprechen.



