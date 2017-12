Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (https://www.airbiquity.com/)®, ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste, wird seine Over-the-Air (OTA)-Softwareupdate- und Managementlösung OTAmatic (https://www.airb iquity.com/product-offerings/software-and-data-management) vom 9. bis 12. Januar auf der International Consumer Electronic Show 2018 (CES) in Las Vegas, Nevada, vorführen. CES ist das weltweit größte Zusammentreffen von globalen Wirtschaftsführern und Vordenkern, um die wichtigsten Themen und Innovationen der Technologiebranche zu diskutieren. Während der viertägigen Veranstaltung wird Airbiquity Kunden, Analysten und Pressevertretern im Aria Hotel und an den Ausstellungsorten der verschiedenen Technologiepartner die Vorteile seines OTAmatic-Angebots demonstrieren.



Es wird damit gerechnet, dass bis zum Jahr 2020 etwa 100 Millionen Fahrzeuge weltweit mit Telematiksystemen ausgestattet sein werden. Durch die zunehmende Abhängigkeit von Softwareupdates und Datenmanagement für neue Fahrzeugfunktionen und die Fahrzeugbedienung entstehen beträchtliche Ertragsmöglichkeiten für die OTA-Technologie und -Dienstleistungen. Goldstein Research prognostiziert, dass der globale Automobil-Telematikmarkt bis zum Jahr 2025 auf 99 Mrd. US-Dollar anwachsen wird.



Softwareupdates bieten Vorteile wie verringerte Rückrufkosten für Software, schnellere Einhaltung von Rückrufrichtlinien, verbesserte Reaktion auf Cybersicherheitsvorfälle und die Möglichkeit, Fahrzeugleistungen und Funktionserweiterungen nach dem Kauf durch den Endverbraucher bereitzustellen. Das Datenmanagement bietet Vorteile, wie z. B. die Datenerfassung für die Analytik, um zentrale Dienste voranzutreiben, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Monetarisierungschancen für Automobilhersteller und Ökosysteme von Drittanbietern zu ermöglichen.



Mit der OTAmatic-Lösung von Airbiquity wird die zunehmende Komplexität der Durchführung von OTA für Fahrzeuge durch die effiziente und sichere Strukturierung und Automatisierung der Softwareupdates und des Datenmanagements von mehreren elektronischen Steuereinheiten für vernetzte Fahrzeuge mit höchst präzisem Fahrzeug- und Geräte-Targeting, eigenständigen Richtlinien- und Datenschutzkontrollen, einem sicheren Edge-Analytik-Rahmenwerk für ausbaufähige Analysen und einer tiefengestaffelten End-to-End-Sicherheitsarchitektur ("Defense-in-Depth") angesprochen, um nur einige der Merkmale des innovativen Produkts zu nennen.



Wenn Sie weitere Informationen zu Airbiquity OTAmatic erhalten oder eine persönliche Vorführung auf der CES 2018 vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an sales@airbiquity.com.



Informationen zu Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für die Servicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge, Choreo (https://www.airbiquity.com/choreo-platform/), und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software- und Datenverwaltung. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Markenzeichen von Airbiquity Inc.



