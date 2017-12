Die Idee hinter der Initiative "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen": Städte und Gemeinden neu beleben. Die IT-Innerebner GmbH möchte mit free-key dazu beitragen.



Innsbruck / Stuttgart (ots) - Mehr Leben in Stadtzentren bringen, die Besucheranzahl steigern, die Aufenthaltsqualität verbessern - mit dem Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" sollen dafür Anregungen geschaffen werden. Unterstützt wurde das Projekt im Jahr 2017 unter anderem auch von der IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck, welche es sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hat, Innenstädten mit ihrer WLan-Lösung free-key zu mehr Attraktivität zu verhelfen.



Mit free-key genießen Einheimische und Touristen Surfvergnügen zum Nulltarif, doch das Produkt hat weitaus mehr zu bieten. Eine eigene App ermöglicht die Internetnutzung ohne Unterbrechung im gesamten System, egal in welcher WLan-Zone sich der User befindet. Außerdem stehen individuelle Informationen der jeweiligen Stadt, in der man sich gerade aufhält sowie ein mobiler Reiseführer, mit dem Sehenswürdigkeiten entdeckt werden können, zur Verfügung. Besonders interessant ist die integrierte Anwendung free-key-shopping, welche das Einkaufen mittels QR-Codes in den Schaufenstern zu besonderen Konditionen und auch außerhalb der Öffnungszeiten ermöglicht - dadurch wird zum Schaufensterbummel im Stadtzentrum animiert.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit free-key den Wettbewerb dieses Jahr unterstützen durften! Als Preis stellten wir die Hardware zur Umsetzung einer WLan-Zone im Wert von - 5.000,- im Zentrum einer Stadt/Gemeinde zur Verfügung", so Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH. Bei der Abschlussveranstaltung am 29.11.2017 wurde die Stadt Stolpen mit diesem Sonderpreis ausgezeichnet. Außerdem flossen weitere - 5.000,- der IT-Innerebner GmbH ins Preisgeld, in der Höhe von - 20.000,-, welches die Stadt Radeberg zugesprochen bekam.



Rückfragehinweis: IT-Innerebner GmbH Bundesstraße 27, A-6063 - Innsbruck / Neu-Rum Tel.: +43 (0)512 390605 Fax: +43 (0) 512 390658 Wankelstraße 1 / 2. OG DE-70563 - Stuttgart Tel. +49 (0)711 90146359 www.innerebner.eu www.free-key.eu



