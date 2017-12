NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Novartis von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel unverändert auf 87 Franken belassen. Analyst Graham Parry verwies in einer Studie vom Mittwoch auf den starken Lauf der Aktie seit dem Kurstief im August. In seinen Augen verfügt das Papier nun über das kleinste Aufwertungspotenzial unter den großen europäischen Pharmawerten. Es bestünden Risiken für das langfristige Wachstum./tih/la

Datum der Analyse: 06.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012005267

