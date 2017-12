Frankfurt - Die Bedingungen an den globalen Finanzmärkten bleiben mit Blick auf 2018 nach wie vor weitgehend günstig, so Norman J. Boersma, Heather Arnold sowie Tony Docal, die Manager des Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034) von Franklin Templeton.In vielen Ländern sei die Geldpolitik noch locker, die Fiskalpolitik wirke unterstützend, die Arbeitslosigkeit sinke und das Wirtschaftswachstum verlaufe positiv und weltweit synchron. Hinzu komme, dass die Inflation allgemein gedämpft sei, die Unternehmensgewinne robust und die Preise für Vermögenswerte stabil ausfallen würden. Nach Erfahrung der Experten von Franklin Templeton lässt sich Newtons erstes Bewegungsgesetz auch auf die Finanzmärkte anwenden. Die Hausse am globalen Aktienmarkt scheine in Bewegung zu bleiben, bis auf sie eine entgegengesetzte Kraft einwirke. Daher dürfte nach Auffassung der Experten das aktuelle "Goldlöckchen"-Umfeld 2018 unverändert Rückenwind für Aktien bieten, sofern kein externer Schock eintrete.

