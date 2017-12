Weiterhin in einer ansteigenden Tendenz befindet sich der Bleipreis. Diese kann aktuell mit einer Trendbewegung zwischen 2450 und 2750 US-Dollar beschrieben werden. Dabei erreichten die Notierungen im Oktober bereits ein Hoch bei 2585 US-Dollar, was zugleich den höchsten Stand seit Juli 2011 darstellte. Nach einer Konsolidierung des Erreichten bis in den Bereich um 2400 US-Dollar befindet sich der Bleipreis seit einiger Zeit wieder im Steigen. Unsere vor drei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN SC4AQZ auf einen steigenden Bleipreis zu setzen, befindet sich wiederum knapp über dem Vorstellungskurs, nachdem die Position auch schon höher im Gewinn stand. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...