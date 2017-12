Joachim Wenning führt die größte Rückversicherung der Welt. Bisher gibt er sich als messerscharfer Langweiler. Im Konzern rätseln sie, ob das die angemessene Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft ist.

Bisweilen sind es scheinbare Nebensächlichkeiten, die Aufschluss geben über Temperament und Wesen eines Menschen. Fragt man Joachim Wenning, 52, danach, wie er von seiner Arbeitswoche entspannt, nennt er den Spaziergang am Sonntag, das ausgedehnte Mittagessen mit seiner Frau und der Tochter und die Musik. Der Chef des weltgrößten Rückversicherers Munich Re musiziert gerne und viel; die Westerngitarre und das Klavier sind seine Instrumente.

Thomas Blunck, 52, dagegen mag es aufregender. Will er wirklich abschalten, geht der Munich-Re-Vorstand voll ins Risiko. Blunck ist begeisterter Kite-Surfer. Eine seiner bevorzugten Locations ist die Küste Südafrikas mit ihren scharfen Winden.

Blunck gehört dem Führungsgremium seit mehr als zwölf Jahren an, Wenning seit mehr als acht Jahren. Als klar wurde, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende Nikolaus von Bomhard in diesem Jahr abtreten würde, spielte der Aufsichtsrat für die Nachfolge zwei Varianten durch: Neuer Chef des bald 140 Jahre alten Konzerns könnte entweder Blunck oder Wenning werden. Man entschied sich für Wenning. Seit dem 26. April ist der promovierte Volkswirt Vorstandsvorsitzender der Munich Re.

Doch seitdem ist im Reich des Rückversicherers einiges passiert. Das Traditionshaus, groß geworden mit konservativer Kapitalanlage, solidem Haushalten und sorgsamer Risikoabwägung, steht vor einer Zeitenwende: Die Digitalisierung fordert das lange bewährte Geschäftsmodell heraus, neue Konkurrenten treten auf den Plan, erstmals seit gefühlten Ewigkeiten und anders als bei der Konkurrenz wächst der Gewinn des Konzerns nicht mehr, die jahrelange Nullzinspolitik frisst sich immer tiefer in die Kapitalanlage. Und die größte Tochter des Unternehmens, die Düsseldorfer Versicherung Ergo, steht vor größeren Umbrüchen, die Schockwellen bis nach München entsenden.

Es wären also Zeiten, in denen der Konzern einen Vorstandsvorsitzenden, der kreativ und tatenkräftig die Richtung in die Zukunft vorgibt, gut gebrauchen könnte. Jemanden, der die Digitalisierung lebt, Menschen hinter sich scharen und Strategien schwungvoll umsetzen kann. Viele im Konzern hätten das alles eher Blunck zugetraut. Nun müssen sie mit Wenning als Vorstandsvorsitzendem zusammenarbeiten. Die Frage ist nun: Ergibt sich aus dieser Konstellation ein fruchtbares Miteinander zweier Topmanager oder ein andauernder Lagerkampf?

Lieber Zahlen, als Menschen

An einem milden Oktobernachmittag sitzt Wenning in der Konzernzentrale, einem prächtigen Jugendstilpalast aus dem Jahr 1913 direkt am Englischen Garten in München. Wenning kennt die Geschichten, die um den Vorstandswechsel Anfang des Jahres kursieren. Insider, die an der Entscheidung beteiligt waren, bestätigen, dass Thomas Blunck der zweite Anwärter für den Topjob der Munich Re war. "Er war lange Zeit im Rennen", sagt einer.

"Sehr gut" sei das Gefühl nach einem guten halben Jahr auf dem Chefsessel, sagt Wenning nun. Er fühle sich "von der Organisation getragen". "Sicher", fügt Wenning hinzu, "es gibt unterschiedliche Meinungen, aber keine unterschiedlichen Lager." Die Frage nach dem gewonnenen Zweikampf um den Spitzenjob lächelt der Munich-Re-Chef gekonnt weg: Er habe davon gehört, erklärt Wenning spitz.

Sein Vorgänger von Bomhard pflegte einen eher präsidialen Führungsstil und konnte schon mal, ganz im Duktus eines Gelehrten, ausschweifende Vorträge zur Geldpolitik halten. Wenning kann mit so etwas wenig anfangen. Er schaut ausschließlich aufs Geschäft. Der Munich-Re-Chef wählt seine Worte mit Bedacht, spricht oft leise, doch an Entschlossenheit und Gradlinigkeit fehlt es ihm nicht. "An einem politischen Diskurs, der unser Geschäft nicht tangiert, werde ich mich öffentlich nicht beteiligen", sagt Wenning, "das Geschäft ist jetzt das Wichtigste."

Die Munich Re mit ihren Beitragseinnahmen von 28 Milliarden Euro allein im Rückversicherungsgeschäft und weltweiten Kapitalanlagen von 219 Milliarden Euro ist sicherlich kein Konzern in der Krise. Wenning wird in den kommenden Monaten allerdings auch Unangenehmes zu verkünden haben. Dass man sich möglicherweise auch von Mitarbeitern trennen muss, sei sicherlich neu für die Munich Re, sagt jemand, der lange für das Unternehmen gearbeitet hat.

Mächtig Ärger

Doch hat dieser etwas unterkühlt daherkommende Rechner auch das Einfühlungsvermögen ...

