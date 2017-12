EU-Kommissionschef Juncker will den Euro-Rettungsfonds zu einem Währungsfonds aufwerten. Das geht aus einem Papier hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. Er soll wankende Banken rekapitalisieren und Krisenstaaten helfen.

Die EU-Kommission will den Euro-Rettungsfonds unter ihre Kontrolle bringen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf der Brüsseler Behörde hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die "Strukturen für die Bereitstellung finanzieller Unterstützung" für Euro-Staaten seien "in der Hand einer Institution der (Europäischen) Union am besten platziert", heißt es in dem Entwurf. Die Kommission legt ihn heute zusammen mit weiteren Vorschlägen zur Reform der Währungsunion vor.

Der 2012 auf dem Höhepunkt der Euroschuldenkrise gegründete Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) hat bislang nichts mit der EU-Kommission zu tun. Die Mitgliedstaaten der Euro-Zone gründeten den in Luxemburg ansässigen Fonds unabhängig von der EU und ihren Institutionen. Der mit einem Stammkapital von 700 Milliarden Euro ausgestattete ESM wird von den Finanzministern der Euro-Zone verwaltet und von den nationalen Parlamenten der Euro-Staaten überwacht. Die EU-Kommission und das Europaparlament haben beim ESM nichts zu sagen.

Das will die EU-Kommission jetzt ändern. Die "Koexistenz von EU Institutionen und einem ständigen zwischenstaatlichen Mechanismus wie dem ESM" würden zu einer Struktur führen, die "nicht ausbalanciert" sei, heißt in dem Gesetzentwurf der Kommission. Eine zwischenstaatliche Institution agiere zu schwerfällig, weil Entscheidungen ...

