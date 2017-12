Der Wahlkampf vor der Abstimmung zum Senatssitz von Alabama wird zunehmend zur Schlammschlacht: Der Populist und einstige Chefstratege Trumps, Bannon, nennt das Partei-Establishment in Washington "Feiglinge".

Der Populist und einstige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat im Wahlkampf um den Senatssitz von Alabama das Partei-Establishment in Washington scharf angegriffen. Mehrere führende republikanische Kongress-Mitglieder haben erklärt, der wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens umstrittene ultrakonservative Kandidat Roy Moore werde sofort ein Problem mit dem Ethik-Ausschuss des Senats haben, sollte er die Wahl am 12. Dezember gewinnen.

Bannon bezeichnete bei einer Kundgebung in Fairhope am Dienstagabend (Ortszeit) diese GOP-Spitzenpolitiker in Washington als "Feiglinge" und erklärte: ...

