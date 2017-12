Hamburg (ots) -



Nachdem vorige Woche bekannt wurde, dass RTL künftig Victoria Swarovski statt Sylvie Meis als Moderatorin bei "Let's dance" einsetzt, äußern sich nun beide Frauen exklusiv in GALA (Ausgabe 50, ab morgen im Handel). Sylvie Meis, 39, sagte: "Es sollte klar sein, dass ich mit meiner TV-Karriere noch nicht abgeschlossen habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir in diesem Moment vor allem eines denke: 'Watch me, jetzt erst recht!'"



Nachfolgerin Victoria Swarovski, 24, stellt klar, dass die Sender-Entscheidung ihre Freundschaft zu Meis nicht belaste: "Wir haben miteinander gesprochen, ja. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sie enttäuscht ist. Und ich kann auch verstehen, dass einige Fans ihren Frust an mir auslassen. Sylvie und ich wissen aber beide, dass es nicht meine Schuld war."



