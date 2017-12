Gelsenkirchen (ots) - Mehrsprachige Webseite und mehrsprachige Kundenbetreuung: BANNERKÖNIG, die Digitaldruckerei mit Stammsitz in Gelsenkirchen, forciert das bereits erfolgreiche Europa-Geschäft durch die Gründung neuer Niederlassungen in den größten EU-Staaten. Zusätzlich eröffnete vor wenigen Tagen die neue BANNERKÖNIG-Niederlassung in Köln.



Die BANNERKÖNIG GmbH kann auf ein sehr positives erstes Startup-Jahr zurückblicken. Die Digitaldruckerei konnte sich mit Produkten wie Bannern (https://www.bannerkoenig.de/banner/), Roll Up Bannern (https://www.bannerkoenig.de/roll-up-banner/), Folien und Fahnen auf dem deutschen Markt etablieren. Der nächste, folgerichtige Schritt ist nun die Weiterentwicklung des Unternehmens in ganz Europa. Digitales Knowhow, nochmals optimierte Logistik und reibungslose Infrastrukturen sind Voraussetzungen für europaweite, pünktliche Lieferung. "Die Logistik muss stimmen. Ohne die geht nichts im immer schneller rotierenden Internet-Geschäft". BANNERKÖNIG-Geschäftsführer Serkan Günes dazu weiter: "Wir sehen starke Wachstumschancen im europäischen Markt. Durch optimierte Arbeitsabläufe und unser hocheffizientes Online-Modell kann unser Team problemlos ein Vielfaches an Kundenbestellungen abwickeln. Produktion und Qualitätsmanagement sind bereits darauf ausgerichtet."



Auch die Regionalisierung in Deutschland wird konsequent vorangetrieben. BANNERKÖNIG eröffnete in rascher Folge Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München. Gerade erst ist Köln als neuer Standort hinzugekommen. BANNERKÖNIG ist damit in allen großen deutschen Metropolen präsent. Geschäftsführer Serkan Günes "Das oft als heimliche Medienhauptstadt bezeichnete Köln ist für unsere Druckerei strategisch bedeutsam. Mit der neuen Niederlassung in NRW wollen wir die schon sehr gute Zusammenarbeit mit den Werbeagenturen und Medienunternehmen in Köln und Düsseldorf intensivieren. Wir sind sehr optimistisch. Denn auch unsere anderen Niederlassungen waren in jeder Hinsicht erfolgreich und haben die Erwartungen übertroffen."



Dass BANNERKÖNIG nicht nur rund um die Uhr unter https://www.bannerkoenig.de/ im Internet erreichbar ist, sondern auch vor Ort präsent ist, unterscheidet die Digitaldruckerei von etlichen Konkurrenten. Investieren und den persönlichen Kontakt zu den Kunden pflegen: Das geschieht nun auch in vielen europäischen Ländern.



OTS: BANNERKÖNIG GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125472 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125472.rss2



Pressekontakt: Verantwortlich für den Inhalt: BANNERKÖNIG GmbH, Unkelstraße 12, D - 45881 Gelsenkirchen, Internet: https://www.bannerkoenig.de/ | Ansprechpartner für die Presse: Serkan Günes, Telefon: (+49) 0209 51 95 76 60, E-Mail: presse@bannerkoenig.de