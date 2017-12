Hamburg (ots) -



Marco Michael Wanda, Sänger der Wiener Rockband Wanda, wurde dank des Sechzigerjahre-Zeichentrickfilms "Die Konferenz der Tiere" zum Musiker: "Da waren so viele Geräusche, die ich nicht kannte, und die Instrumente wurden auf eine so unkonventionelle Weise gespielt - der Film war eine der sinnlichsten Erfahrungen meines Lebens und wurde zu einem bewusstseinserweiternden Erlebnis", so der Sänger im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 1/2018).



Der 30-Jährige glaubt zudem, die Macher des Films seien bei dessen Entstehung "auf LSD" gewesen. "Auch ich hatte eine Phase, in der ich versucht habe, auf Drogen zu schreiben - so sind Platin-Alben entstanden", sagt er im Gespräch mit NEON. "Der dadaistische LSD-Moment in 'Die Konferenz der Tiere', behaupte ich, hat meine Rauschsucht beschworen, die wiederum Einfluss auf meine Musik hatte."



