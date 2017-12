Erste Asset Management GmbH: Nachhaltige Fonds der Erste Asset Management erhalten Bestnote

- ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT mit Bestnote ausgezeichnet

- Insgesamt zehn Erste AM Fonds mit dem FNG-Siegel prämiert

- Nachhaltig veranlagtes Volumen der Erste AM nähert sich 5 Milliarden-Grenze

Das Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) hat zehn nachhaltige Investmentfonds der Erste Asset Management (Erste AM) mit FNG-Gütesiegeln ausgezeichnet. Gleich zwei Fonds erhielten dabei die Bestnote von drei möglichen Sternen, und zwar der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT. Die FNG-Siegel, die in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben wurden, haben sich über die vergangenen Jahre als Standard für nachhaltige Investmentfonds im Markt etabliert.

Bei der diesjährigen Verleihung unterzog der unabhängige Auditor Novethic insgesamt 45 Fonds von 21 Fondshäusern einer strengen Bewertung. Die Bewerber kamen nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus den Niederlanden, Italien, Skandinavien und Großbritannien. Gerold Permoser, Chief Investment Officer und Chief Sustainable Investment Officer der Erste AM: "Die Ergebnisse der FNG-Siegel Bewertung unterstreichen, dass unser über sechzehn Jahre entwickelte integrative ESG-Ansatz den höchsten internationalen Qualitätsanforderungen gerecht wird." Die Verleihung der FNG-Siegel fand am 30. November im Berlin statt.

Seriensieger ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT erhält erneut Bestnote

Der 2001 aufgelegte ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, der erste Nachhaltigkeitsfonds Österreichs, wurde zum dritten Mal in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet. Bei diesem Fonds identifiziert das Nachhaltigkeitsteam der Erste AM interessante Unternehmen und legt diese dem Kooperationspartner WWF Österreich zur weiteren Prüfung vor. Der WWF-Umweltbeirat entscheidet über die Aufnahme oder Ablehnung von Unternehmen in das Anlageuniversum. Derzeit erfüllen mehr als 300 Unternehmen die strengen Anforderungen des Fonds. Bei diesem Fonds wird auf einen Teil der Verwaltungsgebühren verzichtet. Mit diesen Mitteln wird das Wasser- und Klimaschutzprogramm des WWF Österreich unterstützt. Weitere Infos dazu auf der Internet-Seite www.erste-am.de.

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT mit maximaler Sterne-Anzahl

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT konnte den Siegel-Auditor Novethic ebenfalls mit drei Sternen überzeugen. Es handelt sich hierbei um einen globalen Anleihenfonds, der ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Er setzt sich aus rund 70 nachhaltigen und zertifizierten Green Bonds, Climate-Awareness-Bonds und Social-Bonds zusammen. Dem "Emissions Gap Report 2017" des UN Environment Programme zufolge sind die sinnvollsten Maßnahmen im Kampf gegen das Fortschreiten der Erderwärmung erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Aufforstung und die Vermeidung von Waldzerstörung. Diese Themen deckt der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT umfassend ab.

Weitere Sonderauszeichnungen für "besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie"

Sieben weitere Erste AM Fonds wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um: ERSTE RESPONSIBLE BOND, ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE, ERSTE RESPONSIBLE RESERVE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL und ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND. Über die Standardzertifizierung hinaus erzielte der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE einen Stern im Stufenmodell.

Um die Methodik des FNG-Siegels weiter aufzuwerten sollen zukünftig Investitionen in die fossile Energiewirtschaft als Ausschlusskriterium beim FNG-Siegel aufgenommen werden. Die Erste AM hat sich bereits 2016 diesem Thema angenommen und eine unternehmensweite Kohle-Divestment-Richtlinie beschlossen. Darin verpflichtet sich die Gesellschaft, in allen nachhaltigen Fonds auf Investitionen in den Abbau von Kohle zu verzichten.

Bald fünf Milliarden Euro in nachhaltigen Fonds der Erste AM veranlagt

Mit einem nachhaltig veranlagten Volumen von 4,9 Milliarden Euro (per 31.10.2017), insgesamt zwölf nachhaltigen Publikumsfonds und einer breit gefächerten Expertise ist die Erste AM im Nachhaltigkeitsbereich Marktführer in Österreich. Zudem nimmt die Erste AM eine Pionierrolle im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit ein: Bereits 2001 wurde der erste nachhaltige Publikumsfonds aufgelegt.

