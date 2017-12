München (ots) - CBD-Produkte, Hanfsamen oder Körperpflegeprodukte: Mehrere hundert Cannabis-Produkte aus dem ersten Münchner Hanfladen sind ab sofort im Internet unter der Adresse https://hanf-bioladen.de online zu bestellen.



"Mit dem Hanf-Onlineshop starten wir eine weitere wichtige Säule unseres Konzeptes", sagte Wenzel Cerveny (57) von Cannabis-Startup DCI Cannabis-Institut GmbH am Mittwoch in München. Im Zentrum der Aktivitäten steht ein geplantes bundesweit einmaliges Cannabis-Therapie- und Informations-Center, in dem spezialisierte Ärzte die Patienten mit Cannabis-basierter Medizin betreuen. Wie im "Hanf - der etwas andere Bioladen" in der Münchner Einsteinstraße 163 finden sich in den virtuellen Regalen des Online-Shops mehrere hundert Produkte aus dem vielseitigen natürlichen Rohstoff Hanf: Kulinarische Zutaten wie Nudeln, Käse oder Salami, aber auch Hanf-Mehl, Hanf-Pesto oder Hanf-Kaffee. Für Hanffreunde, die ihren Tieren etwas Gutes tun wollen, gibt es Hanföl und Trockennahrung für Hunde, Katzen und Pferde.



Bereits in der Beta-Phase des Onlineshops hat sich gezeigt: "Der Renner ist das CBDios-Öl." Es ist das Vollextrakt einer besonderen Hanfblüte und enthält einen 3,2-prozentigen Anteil an CBD-Cannabinoiden. Da es nur sehr geringe Mengen (unter 0,2%) an Tetrahydrocannabinol (THC) enthält, berauscht es kaum und ist legal verkäuflich. Laut vieler Erfahrungsberichte und Studien soll es leicht schmerzlindernd, entzündungshemmend, entspannend, angstlösend, entkrampfend und antibakteriell wirken.



DCI-Gründer und Geschäftsführer Wenzel Vaclav Cerveny (57) hat sich seit Anfang 2014 einen Namen in der deutschen Legalisierungsbewegung gemacht. Unter dem Dach der im Dezember 2016 gegründeten DCI Cannabis Institut GmbH hat er seine Aktivitäten gebündelt. Seit Mai 2017 läuft der Einzelhandel "Hanf der etwas andere Bioladen" in der Münchner Einsteinstraße 163. Cerveny war Veranstalter der zwei Münchner Cannabis XXL-Messen 2015 und 2017.



