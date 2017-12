Unterföhring (ots) -



- Die beiden finalen Folgen am Montag, 11. Dezember um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 - Die letzten Herausforderungen: japanische Küche mit Sternekoch Christian Sturm Willms und das finale Dreigänge-Menü - Der Gewinn: "MasterChef"-Titel, 100.000 Euro und ein eigenes Kochbuch



6. Dezember 2017 - Die letzten vier Kandidaten stehen für das große "MasterChef"-Finale fest: Karen aus Kempten, Manuel aus Fieberbrunn, Michael aus Köln und Wilfried aus Lampertheim. Getreu dem Motto "Vom Gernekoch zum Sternekoch" zeigt sich heute, wer wirklich das Zeug hat "MasterChef" zu werden. In der Küche von Sternekoch Christian Sturm-Willms im Bonner Restaurant "Yunico" müssen die Kandidaten gemeinsam mit dessen Team innerhalb von 90 Minuten ein von ihm kreiertes japanisches Gericht nachkochen. Es gilt US Prime Beef an Teriyakisoße, mediterranen Lammrücken, Wolfsbarsch mit Yuzu Beurre Blanc und eine Entenbrust auf Ingwer-Ahorn-Jus so exakt wie möglich und natürlich auf "MasterClass"-Niveau nachzukochen. Die anspruchsvolle "MasterChef"-Jury mit Sybille Schönberger, Nelson Müller, Ralf Zacherl und Justin Leone bestimmt am Schluss, welcher der vier letzten Kandidaten die Show verlassen muss.



Im Anschluss kämpfen die drei verbleibenden Finalisten um den begehrten "MasterChef"-Titel, ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 100.000 Euro. Mit einem selbstgewählten Dreigänge-Menü versuchen sie ein letztes Mal die Jury von ihren Qualitäten als "MasterChef" zu begeistern. Juror Nelson Müller stimmt die Kandidaten schon mal ein: "Sie sollten gut vorbereitet sein für unser großes Finale. Denn da weht nochmal ein ganz anderer Wind". Wer gewinnt und wer kurz vor dem Titel scheitert sehen Sky Zuschauer am 11. Dezember um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste TV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus den besten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- und Sterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden als Doppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



