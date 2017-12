Münster (ots) -



Anmoderationsvorschlag: In einer Wanne voller dicker Spinnen ein Bad nehmen, einen Sprung aus schwindelerregender Höhe wagen, gesichert nur durch ein Gummiseil, oder eine Nacht ganz alleine in einem seit Jahrzehnten leer stehenden, halb verfallenen Haus verbringen - es gibt einiges, was den meisten von uns einen gewaltigen Schauer über den Rücken jagt. Aber auch Angst bzw. Mut hat einen Preis - so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, für die Eurojackpot 2.000 Menschen in Deutschland befragt hat. Mehr dazu von Helke Michael.



Sprecherin: Viele haben etwas, wovor sie sich fürchten. Wenn aber der Anreiz stimmt, sind laut einer Umfrage unglaublich viele Menschen bereit, sich ihrem schlimmsten Albtraum zu stellen.



O-Ton 1 (Axel Weber, 14 Sek.): "Wir haben die Befragten vor die Wahl gestellt: 'Überwinden Sie Ihre Ängste und kassieren dann dafür zehn Millionen Euro. Oder gehen Sie diese Grenzerfahrung nicht ein, dann gibt's auch kein Geld.' Und in der Tat: 43 Prozent haben gesagt: 'Ich würde die Mutprobe wagen.'"



Sprecherin: Sagt Axel Weber von Eurojackpot zu den Umfrageergebnissen, die allerdings auch zeigen, dass Angst nicht gleich Angst ist.



O-Ton 2 (Axel Weber, 24 Sek.): "Ganz weit oben steht da die Höhenangst. Und obwohl diese Angst bei vielen tief sitzt, wären tatsächlich zwei Fünftel der Befragten bereit, beispielsweise mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug sich in die Tiefe zu stürzen. Spannend ist aber auch, dass Menschen, die Angst vor bestimmten Tieren haben, sich mit der Mutprobe deutlich schwerer tun. Hier wäre es nur jeder Dritte, der beispielsweise mehrere Wochen in seiner Wohnung mit großen Spinnen leben möchte."



Sprecherin: Auch ein altes Vorurteil hat diese Umfrage bestätigt: Frauen sind das ängstlichere Geschlecht.



O-Ton 3 (Axel Weber, 11 Sek.): "Oder sagen wir mal so: die Männer geben das vielleicht weniger zu. Circa ein Viertel sagt, dass sie tatsächlich Ängste hat. Und bei den Frauen fast die Hälfte. 60 Prozent der Männer sagen sogar, dass sie überhaupt nie Angst haben."



Sprecherin: Trotzdem bleibt festzuhalten:



O-Ton 4 (Axel Weber, 16 Sek.): "Egal ob Mann oder Frau - wenn es um den Traum von einem möglichen Millionenbesitz geht, dann sind viele Menschen doch bereit, die eigenen Grenzen zu überwinden. Aber Eurojackpotspieler wissen natürlich, dass sie für ein paar Millionen Euro gar nicht so mutig sein müssen. Da genügt ja einfach, Glück zu haben."



Abmoderationsvorschlag: Alle Infos zur Umfrage gibt's auch noch mal im Netz unter www.eurojackpot.de. Hier finden Sie auch alles Wichtige dazu, wie Sie Ihrem Glück selbst einen kleinen Schubs geben können, ohne zu warten, bis jemand mit der 10-Millionen-Euro-Mutprobe auf Sie zukommt.



