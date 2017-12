Baden-Baden (ots) - Ein persönlich von Udo Lindenberg signiertes Portrait, ein Make-Up-Workshop bei einer Promistylistin, das getragene Trikot von Mats Hummels oder einmal im Frühstücksfernsehen auftreten: Von diesen und 350 weiteren echten Highlights unterm Weihnachtsbaum ist man bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not, nur wenige Klicks entfernt.



Registrieren, bieten und dranbleiben - die Funktionsweise von www.unitedcharity.de ist selbsterklärend wie jeder Onlineshop. Einzigartig aber sind die Weihnachtsgeschenke, die man sonst nirgendwo kaufen kann und die zudem einem guten Zweck dienen: Mit jedem Geschenk, das hier ersteigert wird, werden Kinder in Not unterstützt, denn alle Erlöse werden an Hilfsorganisationen weitergegeben.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



