MDT erweitert sein TMR-Sensorproduktportfolio um

TMR-Zahnraddrehgebermodule für leistungsstarke Industrieanwendungen



San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) -

MultiDimension Technology (http://www.multidimensiontech.com/) (MDT)

kündigte heute die neuen Tunnelmagnetwiderstand (TMR)

Zahnraddrehgeber der TMR-GE-Serie

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/tmr_gear_tooth_encoders.html) an.

Die für Getriebe in den Modulen 0,4, 0,5 und 0,8 mit inkrementellem

digitalem Ausgang mit bis zu x256 Interpolationen pro Zahnradteilung

entwickelten TMR-GE04, TMR-GE05 und TMR-GE08 Zahnraddrehgeber sind in

einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zur Erfassung von

Drehlagen und Drehzahlen in Servomotoren, Energie- und

Stromerzeugungssystemen, feinmechanischen Maschinen,

Automatisierungsgeräten und Aufzügen einsetzbar.



"Die TMR-GE04/05/08 Serie von MDT ist der erste verfügbare

digitale inkrementelle Zahnraddrehgeber, der auf TMR-Technologie

basiert. Die mit unserem fundierten Fachwissen über

TMR-Sensortechnologie, magnetisches Design und modernste

Signalverarbeitungsschaltungen entwickelte TMR-GE-Serie bietet mit

den Vorteilen unserer TMR-Technologie neue Alternativen zu

bestehenden Produkten auf dem Markt, einschließlich hoher

Empfindlichkeit, sehr geringer harmonischer Verzerrungen,

hervorragender Luftspalttoleranz und Hochgeschwindigkeitsbetrieb",

sagte Dr. Song Xue, President und CEO von MultiDimension Technology.

"MDT nimmt mit seinem starken IP-Portfolio, seinem einzigartigen

Know-how in der TMR-Technologie und seiner Serienfertigung eine

führende Position unter den Anbietern von TMR-Sensoren ein. Dank

dieser klaren Vorteile ist MDT in der Lage, die kritischsten

Anforderungen an hohe Leistungsfähigkeit und Markteinführungszeit zu

erfüllen und unseren Kunden eine höhere Kapitalrendite (ROI) zu

bieten. Wir verfügen über eine umfassende Palette von Produkt- und

Serviceoptionen, einschließlich TMR-Sensoren in Standardbauelementen

oder Wafern, kundenspezifischer Bauelemente oder kompletter und

einsatzbereiter Sensormodule wie dem TMR-GE04/05/08

Zahnraddrehgeber."



Hauptmerkmale der Drehgeberserie TMR-GE04/05/08



- Inkrementelle A/B/Z-Digitalausgänge

- Programmierbare Interpolationsauflösung bis zu x256 pro Periode

- Hoher Frequenzgang bis 700 kHz

- Große Toleranz gegenüber Luftspalt und Einbaulage



MDT ist der erste Volumenlieferant, der die Vorteile der

TMR-Technologie im kommerziellen Sensormarkt einführt. Die

TMR-Sensoren von MDT besitzen eine Reihe von herausragenden

Leistungsvorteilen, darunter extrem geringer Stromverbrauch, extrem

hohe Empfindlichkeit, extrem niedriges Rauschen, ein großer

Dynamikbereich und herausragende thermische Stabilität, welche die

Einschränkungen derzeitiger Magnetsensortechnologien, wie Halleffekt,

AMR (anisotroper Magnetowiderstand) und GMR (Riesenmagnetowiderstand)

vermeiden. MDT liefert TMR-Schaltsensoren

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/switch_sensors.html),

TMR-Winkelsensoren

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/angle_sensors.html),

TMR-Linearsensoren

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/magnetic_field_sensors.html) und

TMR-Zahnradsensoren

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/gear_speed_sensors.html) in

Standardbauelementen und TMR-Bildsensoren

(http://www.dowaytech.com/en/modules/magnetic_image_sensors.html) und

TMR-Zahnraddrehgeber

(http://www.dowaytech.com/en/sensor/tmr_gear_tooth_encoders.html) in

kompletten Sensormodulen.



Über MDT



MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der

chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen

in Beijing, Schanghai, Chengdu und Ningbo in China, in Osaka in Japan

und in San Jose, Kalifornien, USA. MDT verfügt über ein einzigartiges

Portfolio an geschütztem geistigem Eigentum und hochmoderne

Fertigungsanlagen, die auch für die Massenproduktion von

leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren geeignet sind

und selbst anspruchsvollsten Anwendungen gerecht werden. MDT wird von

einem Kernmanagement-Team bestehend aus führenden und erfahrenen

Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und

Ingenieurdienstleistungen geleitet und ist der Schaffung von Mehrwert

für seine Kunden verpflichtet, um ihren Erfolg zu sichern. Weitere

Informationen über MDT finden Sie unter

http://www.multidimensiontech.com.



