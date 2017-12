St. Gallen - Trotz dem nicht mehr ganz so starken Schweizer Franken kaufen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten auch 2017 - nach dem Höhepunkt in 2016 - weiterhin gerne im Ausland ein. Insbesondere der Online-Einkaufstourismus hat im Vergleich zu 2015 deutlich zugenommen. Der geschätzte Verlust für den Schweizer Detailhandel beläuft sich 2017 auf rund 9,1 Milliarden Franken und ist damit im Vergleich zu 2015 (8,3 Milliarden Franken) um fast 10 Prozent gestiegen. Dies zeigt die jüngste Erhebung des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St.Gallen.

Prof. Dr. Thomas Rudolph, Dr. Liane Nagengast und Frauke Nitsch vom Forschungszentrum für Handelsmanagement an der Universität St.Gallen (IRM-HSG) haben nach 2015 auch in diesem Jahr die stark betroffenen fünf Schweizer Detailhandelsbranchen Lebensmittel, Drogerie, Bekleidung, Sport und Einrichtung untersucht. Gemäss der Hochrechnung verliert der Schweizer Detailhandel durch den Einkaufstourismus in diesen Branchen mehr als 9 Milliarden Franken. Dies ist ein Anstieg von fast ...

