Berlin (ots) - Die SPD-Bundestagsfraktion hat jetzt MdB Marianne Schieder zur Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. Die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Schwandorf-Cham und stellvertende Vorsitzende der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion ist damit Mitglied im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand, der die Arbeit der SPD-Abgeordneten im Bundestag koordiniert.



"Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und darauf, noch mehr Verantwortung in der SPD-Bundestagsfraktion zu übernehmen", erklärt MdB Marianne Schieder. "Gerne leiste ich meinen Beitrag in einer spannenden Zeit, in der wir uns neu sortieren und Möglichkeiten einer Regierungsbeteiligung ausloten."



Zu Beginn und zur Mitte jeder Legislaturperiode wählt die SPD-Bundestagsfraktion ihr Führungspersonal. Als Parlamentarische Geschäftsführerin zählt Schieder zu den "Managern des Parlaments". Sie organisiert zukünftig in enger Abstimmung mit der Fraktionsvorsitzenden das Alltagsgeschäft zwischen Fraktion und Parlament.



