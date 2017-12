Die Börsenblogger um 12: DAX - Von einer Jahresendrallye keine Spur, Steinhoff stürzt ab

Gestern konnte sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) nach deutlichen Kursverlusten zeitweise wieder stabilisieren, zur Wochenmitte geht jedoch der Ausverkauf weiter. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verliert am Mittwochmittag mehr als 1 Prozent an Wert und notiert unter der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,0% 12.918

MDAX -2,7% 26.250

TecDAX -1,0% 2.466

SDAX -1,0% 11.679

Euro Stoxx 50 -0,8% 3.541

Die Topwerte im DAX sind ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Dabei kann sich die ProSiebenSat.1-Aktie als einziger Indexwert am Mittag in der Gewinnzone halten. Besonders interessant ist heute der Blick in den MDAX (WKN: 846741 / ISIN: DE0008467416). Dort stürzt die Aktie von Steinhoff International (WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019) um mehr als 60 Prozent in die Tiefe. Nun muss der Chef des Möbel-Konzerns wegen eines Bilanzskandals gehen. Im Fall von Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) warten Anleger wiederum auf den heutigen Abend. Für den einzigen an der Börse gelisteten Fußballverein Deutschlands geht es um die Rettung der Europacup-Saison.

