Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.634/2.644 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe zunächst in einer engen Box seitwärts geschwankt. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag habe er bei 2.648 Punkten sein TH markiert.

