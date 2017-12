Quickborn - Die comdirect bank AG entwickelt im Rahmen der Angebotsanpassung das Top-Preis ETF Angebot weiter, so die comdirect bank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ob im Sparplan oder in der Einmalanlage: Im neuen Jahr können 90 Top-Preis ETFs zu Top-Konditionen gekauft werden. Nachdem ComStage zum Jahreswechsel das Angebot verlässt, erweitert comdirect das Top-Preis ETF Angebot mit den Partnern Lyxor, Xtrackers, Vanguard und Franklin Templeton.

Den vollständigen Artikel lesen ...