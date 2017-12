Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Autoindustrie wird das Wachstumstempo im kommenden Jahr nicht halten können. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet nur noch mit einem halb so starken Wachstum von 2 Prozent, wie der VDA in Berlin berichtete. Damit dürften 16,7 Millionen Autos in 2018 aus den Fabrikhallen der deutschen Konzerne rollen. Damit stehen die hiesigen Autobauer für jeden fünften aller weltweit gefertigten Pkw.

Mit einem Zuwachs von 2 Prozent würden die deutschen Hersteller aus dem Mutterland des Automobils aber immer noch schneller zulegen als der Weltmarkt, für den der VDA ein Plus von 1 Prozent prognostiziert. Vor allem das anhaltende Wachstum in China und die Erholung in wichtigen Schwellenländern wie Indien, Russland und China, sind die Treiber der Entwicklung.

Die Werke in Deutschland werden von der anziehender Nachfrage aber nicht profitieren. Der Branchenverband sagt eine stabile Inlandsproduktion von 5,6 Millionen Einheiten voraus. Gleiches gilt für den Export, der auf dem diesjährigen Stand von 4,3 Millionen Autos verbleiben wird.

Das Jahresende wird für die deutsche Leitindustrie ungeachtet neuer Vorwürfe der Abgasmanipulation versöhnlich ausgehen. Wenn der Dezember gut läuft, werden hierzulande dieses Jahr 3,5 Millionen Neuwagen die Autohäuser verlassen und damit den Höchstwert in diesem Jahrzehnt erreichen. Damit steuert der deutsche Markt auf das vierte Wachstum in Folge zu. VDA-Chef Matthias Wissmann sprach von zwei gegenläufigen Entwicklungen. "Einerseits treibt die Umstiegsprämie (für alte Diesel) den Markt, andererseits gibt es spürbare Verunsicherung wegen der Fahrverbotsdebatte", meinte Wissmann.

In der deutschen Autoindustrie arbeiten laut VDA 818.000 Beschäftige, 11.000 mehr als im Vorjahr. Das ist gleichzeitig der höchste Stand seit 26 Jahren. In den ersten neun Monaten konnten die deutschen Autokonzerne ihre Umsätze um 4 Prozent auf 312 Milliarden Euro steigern.

Ungeachtet aller Verkaufserfolge bleiben die Zeiten für die Autobauer stürmisch. Am Vortag hatte die Deutsche Umwelthilfe neue Vorwürfe gegen BMW auf den Tisch gelegt und den Münchnern den Einbau einer Abschalteinrichtung unterstellt. BMW bestreitet die Anschuldigungen vehement.

