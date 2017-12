--------------------------------------------------------------



Details & Tickets



http://ots.ch/NtpVR



--------------------------------------------------------------







Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053760 -



Was haben Campaigning und Gangster gemeinsam? Erfolg durch

Komplizenschaft. Wie man mit Komplizen in Führung kommt, zeigt die

vierte Referentin am Campaigning Summit Switzerland: die Schweizer

Kollaborations-Spezialistin Nadja Schnetzler. Gemeinsam mit dem

Project R-Team hat die Unternehmerin einen Weltrekord im Crowdfunding

aufgestellt. Am 16. März 2018 lässt sie die Teilnehmenden des

Campaigning Summit Switzerland an ihrem Erfolg und Know-how

teilhaben. In ihrem Referat «Leadership - zum Erfolg mit Komplizen»

zeigt sie, wie man mit Kollaboration und der richtigen Community sein

Ziel erreichen kann.



Als Gründerin und Initiantin mehrerer Unternehmen und Projekte

zeigt Nadja Schnetzler, dass sie schon viele Menschen und Ziele

erreicht hat. Unternehmen wie «Word and Deed», BrainStore oder

Project R hat sie massgebend mit gestaltet. Ausserdem ist sie TEDx

Referentin und Buchautorin von «Die Ideenmaschine: Methode statt

Geistesblitz - Wie Ideen industriell produziert werden».



Das Project R sorgte schon vor dem Start für Aufsehen in der

Schweizer Medienlandschaft. Von April bis Mai 2017 wurde eine

Crowdfunding-Kampagne für das digitale Magazin «Republik» von Project

R lanciert und mit über 13.000 mobilisierten Supportern ein neuer

Weltrekord aufgestellt. Project R will nach eigenen Angaben die

Demokratie fördern, indem diese den Journalismus als vierte Gewalt

stärkt.



«Der 6. Campaigning Summit Switzerland diskutiert, wie man

mit Campaigning in Führung kommt. Campaigning ist dabei als ein

strategisch gesteuerter Prozess zum Verändern von Verhalten, Denken

und Wissen von Zielgruppen zu verstehen» so Peter Metzinger,

Veranstalter des Campaigning Summit Switzerland.



Nadja Schnetzler vertritt auf dem internationalen Gipfeltreffen

die Schweiz. Die afrikanische Business Leaderin Lucy Quist spricht

über "Internal Campaigning for Business Success." Für Inspiration

sorgt Honey Thaljieh aus Palästina (FIFA): "Women's Football in

Palestine: Creating Change Against All Odds." Die deutsche

Unternehmerin Vanessa Weber zeigt, wie man «den Kunden zum Helden

macht - Storytelling mit Loyalitäts-Effekt.» Mehr Informationen und

Tickets gibt es hier: www.campaigning.swiss



Der Campaigning Summit Switzerland ist die internationale

Plattform in der Schweiz für Campaigning. Es ist der einzige Event,

an dem sich Unternehmen und Verbände mit NGOs, Public Affairs und

politische Kommunikation mit Wahlkampf, Werbung, PR und Social Media

mit Change Management treffen, austauschen, gegenseitig inspirieren

und voneinander lernen. Der Campaigning Summit Switzerland findet am

16. März 2018 in Zürich statt.



business campaigning GmbH ist die Nr. 1 für Campaigning in der

Schweiz. Wir machen Kampagnen. Aber anders. Denn der Campaigning

Ansatz basiert auf einer integrativen, cross-medialen und

strategischen Denk- und Arbeitsweise und Campaigning ist die Kunst,

alle Register ziehen zu können, um wirkungsvoll und effizient ein

gegebenes Ziel zu erreichen und/ oder Menschen zu bewegen.



Originaltext: Campaigning Summit

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053760

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053760.rss2



Kontakt:

Peter Metzinger Inhaber & Geschäftsführer business campaigning GmbH,

Limmat Tower, Überlandstrasse 18, CH-8953 Dietikon

Telefon +41 79 628 61 26, peter@businesscampaigning.com



Event-Website www.campaigning.swiss

Firmen-Website www.campaigning.ch

Event-Twitter @Campaigning_CH