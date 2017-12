Hamburg (ots) - Weihnachten ohne Champagner? Das ist in diesem Jahr eine besondere Herausforderung für Muriel Baumeister, 45. Darüber spricht die Schauspielerin, die dieses Jahr wegen Trunkenheit am Steuer ihren Führerschein abgeben musste, in der aktuellen GALA (Ausgabe 50, ab morgen im Handel): "Das Thema ist für mich gegessen, ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr und habe meinen Führerschein wieder." Silvester bleibe sie allerdings zu Hause: "Wenn man auf Partys ist, aber nichts trinkt, kann das ganz schön anstrengend sein. Ich habe genug Partys gefeiert. Dieses Jahr gehe ich früh schlafen."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



