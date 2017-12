(Barclays on Rio Tinto deleted)



FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES TED BAKER WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2700 PENCE - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES RIO TINTO TO 'EUROPEAN FOCUS LIST' - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - CS CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 1035 (1141) PENCE - CS RAISES DERWENT LONDON TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 3410 (2800) PENCE - CS RAISES GREAT PORTLAND TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 740 (630) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS HAYS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 155 (165) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PAGEGROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 380 (430) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 840 (870) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 2200 (2250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 850 (900) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 870 (930) PENCE - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 601 (653) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 890 (880) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 485 (510) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 810 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1550 (1330) PENCE - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2250 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES CARNIVAL TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - TARGET 5100 (4700) P - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 260 (275) PENCE - UBS RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 910 (740) PENCE - 'BUY'



